Rögara düşen oğlak kurtarıldı
HATAY'da, açık bırakılan rögara düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
18.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:14
HATAY'da, açık bırakılan rögara düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde meydana geldi. Açık bırakılan rögara düşen oğlağı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, oğlağı düştüğü yerden kurtardı. Ekipler rögarı kapattıklan sonra oğlağı tedavisi yapılmak üzere veterinere götürdü
Kaynak: DHA