Rögara düşen inek kurtarıldı, bacaklarına masaj yapıldı KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, kapağı açık olan rögara düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, kapağı açık olan rögara düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hareketsiz kalan hayvanın rahatlaması için bacaklarına masaj yapılıp, su verildi.

?Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-100 Karayolu kenarında, kapağı açık olan rögarın içerisine düşen ineği gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri geldi. İtfaiyeciler halatı ineğin vücuduna bağladı. Halat iş makinesine bağlanarak, inek dışarı çıkarıldı. İneğin uzun süre rögarda hareketsiz kalması nedeniyle bacaklarına masaj yapıldı. Susuz kalan hayvana kovanın içerisinde su da verildi. Vücudunda sürtünmeye bağlı küçük yaralar olan ineğin sahibinin bulunması için küpesi olup olmadığına bakıldı. Kulağında küpesi olmadığı görülen inek bulunduğu yerde bırakılırken, ahırın bulunduğu yere doğru yürüdüğü görüldü.

Kaynak: DHA