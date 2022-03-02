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Rögar kapaklarını çalan şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rögar kapaklarını çalan şüpheliler yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde rögar kapaklarını çalan hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde rögar kapaklarını çalan hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalınan rögar kapaklarıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında rögar kapaklarının çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kapakları çalan şahısların M.K., İ.K., D.K. ve C.K. olduğunu belirledi.

Adresleri belirlenen şüpheliler yapılan baskınla gözaltına alındı.

4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Hisarcık, Düziçi, 3. Sayfa, Haberler

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