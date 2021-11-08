RÖGAR KAPAKLARI VE MAZGALLAR ASFALT SEVİYESİNE GETİRİLİYOR

Yalova Belediyesi tarafından yapılan asfalt ve bakım onarımı çalışmaları sonrası yaya ve araç trafiğini tehlikeye sokan düşük rögar ve ızgara kapaklarını asfalt seviyesine yükseltiliyor. Şehit Ömer Faydalı Caddesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi Ekipleri; "Gerek asfalt yenilemeleri sonrası gerekse de zamanla oluşan çökme ve bozulmalar nedeniyle tehlike arz eden rögar ve ızgara kapakları kot seviyesine getiriyoruz. Tespit ettiğimiz yaya ve araç trafiğini tehlikeye sokacak olan cadde ve sokaklarda ki rögar kapakları ve mazgalları kot seviyesine getirmeye devam edeceğiz" dediler.

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