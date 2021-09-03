Rögar kapağının yanları doldurulmadı, motosikletli kurye Muhammet Talha kazada öldü (2)

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BABASI CENAZE NAMAZINDA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİKocaeli'nin Darıca ilçesinde kazada yaşamını yitiren Muhammet Talha Karabacak, son yolculuğuna uğurlandı.
BABASI CENAZE NAMAZINDA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kazada yaşamını yitiren Muhammet Talha Karabacak, son yolculuğuna uğurlandı. Darıca Fevzi Çakmak Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazına yaşamını yitiren gencin babası Musa Karabacak, akrabaları ve yakınları katıldı. Musa Karabacak üzüntüden güçlükle ayakta durabildi. Muhammet Talha'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Darıca Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz