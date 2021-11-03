RÖGAR KAPAĞININ ALTINDAN ÇIKAN ALEV, MAHALLELİYİ TEDİRGİN ETTİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

RÖGAR KAPAĞININ ALTINDAN ÇIKAN ALEV, MAHALLELİYİ TEDİRGİN ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'ın Hicret Mahallesi'nde rögar kapağının altından çıkan alev, mahalleliyi tedinrgin etti.

ELAZIĞ'ın Hicret Mahallesi'nde rögar kapağının altından çıkan alev, mahalleliyi tedinrgin etti. Mahalle muhtarı Murat Gülbasan, "Büyük bir tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız bu konudan dolayı tedirgin durumda. Gerekenin yapılmasını çok acil bir şekilde istiyoruz" dedi.

Hicret Mahallesi'nde iddiaya göre rögar kapağının altından 2 gündür zaman zaman alev çıkmaya başladı. Bugün akşam saatlerinde tekrar rögar kapağının bulunduğu alandan alevlerin yükselmesi mahallede endişiye artttırdı. Mahalle muhtarı Murat Gülbasan, telefon hattının da bulunduğu rögar kapağının altında doğal gaz sızıntısı olduğunu öne sürerek, görevlilerin olaya müdahale etmesi çağrısında bulundu. Gülbasan, "Şu an telefon hatlarının bulunduğu rögar kapağının altından doğal gaz sızıntısı nedeniyle alev çıkıyor, 2 gündür yanıyor. Yetkililer bir an evvel buraya müdahale etsin. Doğal gaz ekipleri aşağıda çalışmışlar ama zannedersem kaçağı bulamamışlar. Büyük bir tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız bu konudan dolayı tedirgin durumda. Gerekenin yapılmasını çok acil bir şekilde istiyoruz" dedi.

RÖGAR KAPAĞININ ALTINDAN ÇIKAN ALEV, MAHALLELİYİ TEDİRGİN ETTİ

RÖGAR KAPAĞININ ALTINDAN ÇIKAN ALEV, MAHALLELİYİ TEDİRGİN ETTİ

RÖGAR KAPAĞININ ALTINDAN ÇIKAN ALEV, MAHALLELİYİ TEDİRGİN ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Rögar kapağından çıkan alevler mahallede endişe yarattı

Rögar kapağından çıkan alevler mahallede endişe yarattı

 DSÖ, Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi

DSÖ, Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi

 Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'a karşı Hindistan'ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'a karşı Hindistan'ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title