Rögar kapağını çalan hırsızlar yakalandı
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Rögar kapağını çalan hırsızlar yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sokak aralarında bulunan rögarların kapaklarını çalan 2 kişi yakalandı.

02.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:05
Rögar kapağını çalan hırsızlar yakalandı

'in ilçesinde, sokak aralarında bulunan rögarların kapaklarını çalan 2 kişi yakalandı.


Alınan bilgilere göre, ilçenin Kışla ve mahallelerinin sokak aralarında bulunan rögar kapaklarının çalınması üzerine Nusaybin Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, tespit ettiği 2 kişiyi takibe aldı. Şahıslar, çaldıkları rögar kapaklarıyla birlikte yakalandı.


Hırsızlık zanlıları, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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