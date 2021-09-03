Rögar kapağına çarpıp pikabın altında kalan genç kurye hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rögar kapağına çarpıp pikabın altında kalan genç kurye hayatını kaybetti

Rögar kapağına çarpıp pikabın altında kalan genç kurye hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken rögar kapağına çarpıp karşı şeritten gelen otomobilin altında kalan 16 yaşındaki kurye hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken rögar kapağına çarpıp karşı şeritten gelen otomobilin altında kalan 16 yaşındaki kurye hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Taha K. (16) isimli kurye motosikletiyle cadde üzerinde seyir halindeyken yol üzerinde bulunan kanalizasyon ızgarasına çarpıp dengesini kaybetti. Motosikletten düşen genç, karşı şeritten gelen M.K. yönetimindeki 41 ABG 545 plakalı pikabın altında kalarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan genç, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Taha K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Rögar kapağına çarpıp pikabın altında kalan genç kurye hayatını kaybetti
Rögar kapağına çarpıp pikabın altında kalan genç kurye hayatını kaybetti
Rögar kapağına çarpıp pikabın altında kalan genç kurye hayatını kaybetti
Rögar kapağına çarpıp pikabın altında kalan genç kurye hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem'e çarpıp ölümüne neden oldu
Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem'e çarpıp ölümüne neden oldu
Feci kazanın yeni görüntüleri geldi! Hızla ilerleyen araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş
Feci kazanın yeni görüntüleri geldi! Hızla ilerleyen araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş
Bir garip olay! '10 liraya öpüşürüz' diyerek 130 lirasını aldılar
Bir garip olay! "10 liraya öpüşürüz" diyerek 130 lirasını aldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Nuri Hamid Karzai Mustafa Şentop
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Marcao Mesut Özil Ali Öztürk Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rögar kapağına çarpıp pikabın altında kalan genç kurye hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 19:39:21. #1.16#

title