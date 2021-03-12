Rögar kapağı olmayan sokak tehlike saçıyor
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Rögar kapağı olmayan sokak tehlike saçıyor

12.03.2021 18:12 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:16
Rögar kapağı olmayan sokak tehlike saçıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan ve iki aydır rögar kapağı bulunmayan çukura kendi imkanlarıyla önlem alan mahalle halkı oluşabilecek tehlikeyi dile getirerek, mağduriyetin giderilmesini istediler.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan ve iki aydır rögar kapağı bulunmayan çukura kendi imkanlarıyla önlem alan mahalle halkı oluşabilecek tehlikeyi dile getirerek, mağduriyetin giderilmesini istediler.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ne bağlanan 125. Sokak üzerinde bulunan telefon rögar kapağının yaklaşık 2 aydır yerinde olmadığını söyleyen vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi. Sokakta bulunan ve rögar kapağı olmayan çukurun tehlike saçtığını aktaran mahalleli, kendi imkanları ile önlemler aldıklarını belirtti.

"İçerisine çocuk düşer diye korkuyoruz"

Sokak sakinlerinden Gülseren Aknar Çakmak, "İçerisine çocuk düşer diye korkuyoruz. Kendi imkanlarımızla önlem aldık. Artık yetkililer buraya beton bir kapak yapsın. Aksi durumda çalınıyor" derken, Ülviye Kırbaç ise, "Çok korkuyoruz. Ses olunca biri mi düştü diye bakıyoruz camdan. Çocuklarımızı, torunlarımızı sokakta oynatamıyoruz" diye konuştu.

"İki aydır bu durumda"

Hüseyin Kırbaç adlı mahalle sakini ise, "Sürekli araç geçiyor buradan. Kimse görmüyor mu? İki aydır bu durumda" diyerek yetkililere seslenirken Melek Balcı'da, "Kimsenin canı yanmadan basit bir kapağın yerine konmasını istiyoruz. Yedi yaşında çocuğum var, canı yanar diye sokağa çıkartmıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Rögar kapağı olmayan sokak tehlike saçıyor
Rögar kapağı olmayan sokak tehlike saçıyor
Rögar kapağı olmayan sokak tehlike saçıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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