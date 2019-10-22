Rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında

22.10.2019 15:42

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin rögar kapaklarını çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe merkezinde belediyeye ait rögar kapaklarının çalınması üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çöp konteynerlerinden hurda, kağıt, metal ve plastik gibi atıkları toplayan kişinin rögar kapaklarını da sökerek aldığını tespit etti.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA