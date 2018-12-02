Rögar Kapağı Çalan Hırsızlar Yakalandı

Manisa'da, rögar kapaklarını hurdacıya satmak isteyen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa'da son günlerde bazı cadde ve sokaklardaki rögar kapakların çalınması üzerine olayları araştıran Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli olarak belirlediği kişileri takibe aldı.

Ekipler, takip çalışması sonucu şüpheliler A.D. ve A.C'yi, Manisa Hurdacılar Sitesinde 106 rögar kapağını satmaya çalışırken yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin satmak istedikleri kapakların sadece Manisa'dan değil, bir kısmının Adana'dan çalıntı olduğu öğrenildi.