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Rodrygo UEFA'nın En İyi Çıkış Yapan Oyuncuları Arasında

UEFA, 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış yapan oyuncuları sıraladı. Listeye, Real Madrid'in yeni transferi genç Rodrygo da girdi. Gruptaki rakiplerinden Galatasaray'a hat-trick yapmasının yanı sıra Club Brugge'de gol atan Rodrygo, listenin en genç oyuncusu olarak dikkat çekti.

02.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:19

UEFA, 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış yapan oyuncuları sıraladı. Listeye, 'in yeni transferi genç Rodrygo da girdi. Gruptaki rakiplerinden Galatasaray'a hat-trick yapmasının yanı sıra 'de gol atan Rodrygo, listenin en genç oyuncusu olarak dikkat çekti.

Kaynak: Dugout

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