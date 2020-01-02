Rodrygo UEFA'nın En İyi Çıkış Yapan Oyuncuları Arasında

02.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:19

UEFA, 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış yapan oyuncuları sıraladı. Listeye, Real Madrid'in yeni transferi genç Rodrygo da girdi. Gruptaki rakiplerinden Galatasaray'a hat-trick yapmasının yanı sıra Club Brugge'de gol atan Rodrygo, listenin en genç oyuncusu olarak dikkat çekti.