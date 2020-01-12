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Rodrygo'nun Real Madrid'deki İlk Ayları

Real Madrid'in 2019 yazında Santos'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Rodrygo Goes, Real Madrid kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı. İşte genç Brezilyalı'nın Madrid'deki ilk aylarından özel görüntüler...

12.01.2020 06:19 | Son Güncelleme: 12.01.2020 06:19

'in 2019 yazında Santos'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Rodrygo Goes, Real Madrid kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı. İşte genç Brezilyalı'nın Madrid'deki ilk aylarından özel görüntüler...

Kaynak: Dugout

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