Rodrigues: Transfer Olmayı Düşünmüyorum
Uzun süredir adı İngiliz kulüpleriyle anılan Rodrigues, "Galatasaray'da önemli hedeflerimiz var. Transfer veya başka bir konuyla ilgilenmiyorum" dedi.
Adı sezon sonundan beri İngiliz kulüpleriyle anılan ve Galatasaray'la yeni mukavele imzalamak isteyen Garry Rodrigues, Yunan basınına önemli açıklamalar yaptı.
"TRANSFERLE KESİNLİKLE İLGİLENMİYORUM"
Cimbom'a gelmeden önce Yunanistan'da PAOK forması giyen yıldız futbolcu, "Galatasaray'da çok mutluyum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve bu bizim için çok önemli. Oynamaya devam etmek ve formumu sürdürmek istiyorum. Bu sene hedefimiz ligde şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek. Bunun dışında transfer veya başka bir konuyla kesinlikle ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (2)
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yağmursuz olmasına rağmen son 1 aydır aniden gök gürültüsü şimşekler yıldırımlar çarpmaya başladı,acaba nasa havalara müdehalemi yapıyor bu işte birşeylik var amerikada oluyordu bu tür felaketler şimdi oradan burayamı yolladılar karabulutları ne yaptılar anlayamadık gitti bunun araştırılması lazım. bu işte bi bityeniği var.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şahin tofaş gibi arabalar kasaları geliştirilerek motorları gelişriilerek üretim başlatılsın,ardından yerli telefon üretimi başlasın,yeterli reklamları yapılsın,Ülke başkanımız gerekli desteği versin dolar insin,yerli oyuncular yetişsin dünyaya satılsın.Cevap Yaz Yayından Kaldır