Rodrigues'in Gözyaşları





Galatasaray'a beraberliği kazandıran Garry Rodrigues'in bu sevinci yarım kaldı. 40. dakikada sakatlanan futbolcu, gözyaşlarıyla sahayı terk etti.



Rodrigues, Rotman'ın müdahalesi sonrası sakatlık geçirdi. Bir süre kendisini deneyen yıldız futbolcu daha sonra değiştirilmek istediğini söyledi. Yerini Yasin'e bırakan Galatasaraylı futbolcu, gözyaşlarına engel olamadı. Hollandalı oyuncunun sağ arka adalesinde çekme olduğu, durumunun fazla ciddi olmadığı kaydedildi.



Karşılaşmanın 90. dakikasında ise Fernando, sakatlanarak oyunu bıraktı. Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Sambacı'nın sağ diz ön bağlarında esneme olduğu ve hastanaye götürüldüğü belirtildi.



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