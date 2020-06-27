Rodrigues Göztepe karşısında yok! Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Garry Rodrigues, Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Garry Rodrigues, Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Garry Rodrigues 77. dakikada yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Rodrigues gördüğü bu kart sebebiyle cezalı duruma düşerken, haftaya oynanacak olan Göztepe mücadelesinde forma giyemeyecek.

(İHA)

Kaynak: İHA