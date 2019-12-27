Rodrigo'nun Finalde Barcelona'ya Golü
2018-19 sezonunda Barcelona ile Valencia Kral Kupası Finali'nde karşılaştı. Maçın ikinci yarısında Kevin Gameiro ile öne geçen Valencia, Rodrigo'nun bu kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Valencia maçı 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.
27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17
2018-19 sezonunda Barcelona ile Valencia Kral Kupası Finali'nde karşılaştı. Maçın ikinci yarısında Kevin Gameiro ile öne geçen Valencia, Rodrigo'nun bu kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Valencia maçı 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.
Kaynak: Dugout
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