Rodrigo'nun Chelsea'ye Golü

11.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:14

2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile Valencia gruplarda eşleşti. Sezonun açılış maçında Valencia, ikinci yarıda Rodrigo'nun attığı golle önemli bir deplasman galibiyeti elde etti. İşte Valencia'ya üç puanı getiren o gol..