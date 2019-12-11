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Rodrigo'nun Chelsea'ye Golü

2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile Valencia gruplarda eşleşti. Sezonun açılış maçında Valencia, ikinci yarıda Rodrigo'nun attığı golle önemli bir deplasman galibiyeti elde etti. İşte Valencia'ya üç puanı getiren o gol..

11.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:14

2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ile gruplarda eşleşti. Sezonun açılış maçında Valencia, ikinci yarıda Rodrigo'nun attığı golle önemli bir deplasman galibiyeti elde etti. İşte Valencia'ya üç puanı getiren o gol..

Kaynak: Dugout

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