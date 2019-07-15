Rodrigo Dourado kimdir? Son dakika Galatasaray transfer haberleri!

Son dakika Galatasaray transfer haberlerine göre sarı kırmızılı takım, Brezilyalı Rodrigo Dourado için girişimlere başladı. UOL Esporte'nin haberine göre; Galatasaray, gözünü Internacional'in kaptanı Rodrigo Dourado'ya dikti. Bu transfer haberi sonrasında Rodrigo Dourado kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor şeklinde araştırmalar başladı. İşte futbolcunun merak edilen kariyeri...

RODRİGO DOURADO KİMDİR?

Rodrigo Dourado, 17 Haziran 1994'de Brezilya Pelatos'ta doğdu. Erken yaşlarda futbola başlayan oyuncu, Paulista F.C. (RS), Progresso F.C. de Pelotas (RS) & S.C. Internacional takımlarında top koşturdu.

2012 yılında Internacional'e transfer olan Dourado, toplam 208 maça çıktı ve 8 gol attı.

1,86 metre boyundaki futbolcunun esas mevkisi önlibero. Fakat merkez orta sahada da oynayabiliyor.

Rodrigo Dourado, geçtiğimiz Mayıs ayında dizinden ciddi bir operasyon geçirdi.

Altyapıdan yetişen oyuncunun takımı ile 2020'ye kadar sözleşmesi devam ediyor. Kendisi için belirlenen güncel piyasa değeri 6 milyon euro.