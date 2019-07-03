Rodri'nun Akademisi İçin Rodri'nın En İyi Anları

'Rodri' olarak bilinen Rodrigo Hernández Cascante, Villarreal'ın akademiden mezun olduktan sonra ilk takımı için 84 kez ortaya çıktı. Villarreal'nin B tarafı için 42 kez oynadı. En iyi Villarreal anlarına göz atın.

'Rodri' olarak bilinen Rodrigo Hernández Cascante, Villarreal'ın akademiden mezun olduktan sonra ilk takımı için 84 kez ortaya çıktı. Villarreal'nin B tarafı için 42 kez oynadı. En iyi Villarreal anlarına göz atın.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.