Rodri'nun Akademisi İçin Rodri'nın En İyi Anları
'Rodri' olarak bilinen Rodrigo Hernández Cascante, Villarreal'ın akademiden mezun olduktan sonra ilk takımı için 84 kez ortaya çıktı. Villarreal'nin B tarafı için 42 kez oynadı. En iyi Villarreal anlarına göz atın.
'Rodri' olarak bilinen Rodrigo Hernández Cascante, Villarreal'ın akademiden mezun olduktan sonra ilk takımı için 84 kez ortaya çıktı. Villarreal'nin B tarafı için 42 kez oynadı. En iyi Villarreal anlarına göz atın.
Kaynak: Dugout
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