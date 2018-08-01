Rodos'a Kaçmaya Çalışan Fetö Firarileri Adliyede

KKTC'den yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanarak Mersin'e getirilen, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olarak arananların da bulunduğu 50 kişiden adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de yürütülen soruşturmalar kapsamında, KKTC'den Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanarak Mersin'e getirilen 50 şüpheliden N.D ve A.D'nin işlemleri tamamlandı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay

Cumartesi günü KKTC'den yasa dışı yollarla Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan, aralarında FETÖ firarisi asker ve öğretmen ile kadınların da bulunduğu 50 kişi, önceki gün Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alınmıştı.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmış, bir kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bu tutuklamalarla birlikte cezaevine gönderilenlerin sayısı 9'a yükselmişti.

Yakalananlardan 13'ünün arandıkları illere gönderildiği, 7'sinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 20'sinin ise çocuk olduğu öğrenilmişti.