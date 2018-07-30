Rodos'a Kaçmaya Çalışan 50 Fetö Üyesi Teslim Edildi

KKTC'den yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 50 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "KKTC'den Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan toplam 50 kişi, arandıkları İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alınmıştır" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)