Rodallega'dan liglerin devam etmesine tepki
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Rodallega'dan liglerin devam etmesine tepki - Haber
Hugo Rodallega Martinez, Denizlispor, Güncel

Rodallega'dan liglerin devam etmesine tepki

Denizlispor'un yıldız futbolcularından Hugo Rodallega, liglerin devam edip maçların seyircisiz olarak oynanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

18.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:00
Rodallega'dan liglerin devam etmesine tepki

Denizlispor'un yıldız futbolcularından Hugo Rodallega, liglerin devam edip maçların seyircisiz olarak oynanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Korona virüsü endişesi nedeniyle tepki gösteren Rodallega, "Açıkçası çok kötü bir durum bizim için. Ben takım arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz, bütün dünya korkuyor. Diğer takımlardaki arkadaşlarımla da konuştum, onlar da liglerin durması gerektiğini söylüyor, biz de öyle istiyoruz" dedi.

Yeşil-siyahlı ekip hafta sonu deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Hugo Rodallega, maçların seyircisiz olarak oynanacak olmasıyla ilgili tepki gösterdi. Korona virüs endişesi taşıdıklarını kaydeden Rodallega, "Toplumla birlikte kendi sağlığımız da önemli. Açıkçası çok kötü bir durum bizim için. Ben takım arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz, ben korkuyorum ve bütün dünya korkuyor bu olayla alakalı. Diğer takımlardaki arkadaşlarımla da konuştum, onlar da liglerin durması gerektiğini söylüyor. Biz de öyle istiyoruz çünkü sağlığımız çok çok önemli. Ama böyle devam ederse kötüye gitme ihtimali daha yüksek. Hepimiz korkuyoruz bundan ve dikkatli olunması gerekiyor. Bazı kararlar verirken de daha dikkatli verilmeli" dedi.

"TEMAS ETMEMEYE ÇALIŞIYORUZ AMA MAALESEF TEMAS EDİYORUZ"

Rodallega ayrıca kendilerinin de virüsten korunmak için önlem aldıklarını ancak bakıldığı zaman zaman ister istemez sürekli temas halinde olduklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Açıkçası bu durum bizi geriyor, biz ne kadar çok önlem almaya çalışsak da temas halindeyiz. Birbirimiz ile temas etmemeye çalışıyoruz ama maalesef temas ediyoruz."

"NE KADAR ZOR OLURSA OLSUN BİZİM DE ŞANSIMIZ VAR BU MAÇTA"

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçına da değinen ve karşılaşmayı kazanma şanslarının olduğunu dile getiren Rodallega, "Biz durumun farkındayız, iyi bir dönemden geçtiğimizin ve takım halinde iyi oynadığımızın farkındayız. Son maçlarda da iyi performanslar ortaya koyduk. Ama tabii ki Sivas'a deplasmana gidiyoruz, şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir sezon geçirdiler şu ana kadar. Ama biz de durumun bizim için ne kadar iyi olduğunun farkındayız, iyi ve kaliteli bir takıma sahibiz. Bunun için biz neler yapabileceğimizi biliyoruz. O yüzden ne kadar zor olursa olsun bizim de şansımız var bu maçta" diye konuştu.

(Büşra Kuş - Osman Başpınar/İHA)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Trump 'Çin virüsü' dedi ve ekledi: Çok önemli bilgiler açıklayacağım Haber
Trump "Çin virüsü" dedi ve ekledi: Çok önemli bilgiler açıklayacağım
Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak Haber
Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak
Önümüzdeki birkaç haftayı işaret etti: Güzel bir tablo bizi bekliyor Haber
Önümüzdeki birkaç haftayı işaret etti: Güzel bir tablo bizi bekliyor
Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı: Erteleyin Haber
Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı: Erteleyin
Kötü haberi Survivor dönüşü aldı! Gamze, Uğur'un çocuğunu görmesini yasakladı Haber
Kötü haberi Survivor dönüşü aldı! Gamze, Uğur'un çocuğunu görmesini yasakladı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok...
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır?
Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır?
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan 'devam' kararını eleştirdi
Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Tom Hanks Ece Erken Guido Senia Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Metin Oktay Burak Yılmaz Bülent Uygun Robert Prosinecki
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Rodallega'dan liglerin devam etmesine tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 15:08:28. #1.15#
title