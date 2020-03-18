SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Rodallega'dan, liglerin devam etmesine ilişkin tepki - Spor
Hugo Rodallega Martinez, Denizlispor, Sivasspor, Spor

Rodallega'dan, liglerin devam etmesine ilişkin tepki

- Rodallega'dan, liglerin devam etmesine ilişkin tepki: "Açıkçası çok kötü bir durum.

18.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:57
Rodallega'dan, liglerin devam etmesine ilişkin tepki

- Rodallega'dan, liglerin devam etmesine ilişkin tepki:

"Açıkçası çok kötü bir durum. Hepimiz korkuyoruz, bütün dünya korkuyor"

Denizlispor'un yıldız futbolcularından Hugo Rodallega:

"Diğer takımlardaki arkadaşlarımla da konuştum, onlar da liglerin durması gerektiğini söylüyor"

"Sivasspor maçı ne kadar zor olursa olsun bizim de şansımız var"

DENİZLİ - Denizlispor'un yıldız futbolcularından Hugo Rodallega, liglerin devam edip maçların seyircisiz olarak oynanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Korona virüsü endişesi nedeniyle tepki gösteren Rodallega, "Açıkçası çok kötü bir durum bizim için. Ben takım arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz, bütün dünya korkuyor. Diğer takımlardaki arkadaşlarımla da konuştum, onlar da liglerin durması gerektiğini söylüyor, biz de öyle istiyoruz" dedi.

Yeşil-siyahlı ekip hafta sonu deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Hugo Rodallega, maçların seyircisiz olarak oynanacak olmasıyla ilgili tepki gösterdi. Korona virüs endişesi taşıdıklarını kaydeden Rodallega, "Toplumla birlikte kendi sağlığımız da önemli. Açıkçası çok kötü bir durum bizim için. Ben takım arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz, ben korkuyorum ve bütün dünya korkuyor bu olayla alakalı. Diğer takımlardaki arkadaşlarımla da konuştum, onlar da liglerin durması gerektiğini söylüyor. Biz de öyle istiyoruz çünkü sağlığımız çok çok önemli. Ama böyle devam ederse kötüye gitme ihtimali daha yüksek. Hepimiz korkuyoruz bundan ve dikkatli olunması gerekiyor. Bazı kararlar verirken de daha dikkatli verilmeli" dedi.

"Temas etmemeye çalışıyoruz ama maalesef temas ediyoruz"

Rodallega ayrıca kendilerinin de virüsten korunmak için önlem aldıklarını ancak bakıldığı zaman zaman ister istemez sürekli temas halinde olduklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Açıkçası bu durum bizi geriyor, biz ne kadar çok önlem almaya çalışsak da temas halindeyiz. Birbirimiz ile temas etmemeye çalışıyoruz ama maalesef temas ediyoruz."

"Ne kadar zor olursa olsun bizim de şansımız var bu maçta"

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçına da değinen ve karşılaşmayı kazanma şanslarının olduğunu dile getiren Rodallega, "Biz durumun farkındayız, iyi bir dönemden geçtiğimizin ve takım halinde iyi oynadığımızın farkındayız. Son maçlarda da iyi performanslar ortaya koyduk. Ama tabii ki Sivas'a deplasmana gidiyoruz, şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir sezon geçirdiler şu ana kadar. Ama biz de durumun bizim için ne kadar iyi olduğunun farkındayız, iyi ve kaliteli bir takıma sahibiz. Bunun için biz neler yapabileceğimizi biliyoruz. O yüzden ne kadar zor olursa olsun bizim de şansımız var bu maçta" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Rodallega'dan, liglerin devam etmesine ilişkin tepki

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Rodallega'dan, liglerin devam etmesine ilişkin tepki

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Spor
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Spor
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti Spor
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı Spor
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Spor
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Kendini eve kapatan İrem'in koronavirüs videosuna tepki yağdı Spor
Kendini eve kapatan İrem'in koronavirüs videosuna tepki yağdı
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Ersoy Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Rita Wilson Sinan Akçıl Serra Yılmaz Mustafa Sandal
Spor Adem Büyük Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Almanya
Şu an buradasınız: Rodallega'dan, liglerin devam etmesine ilişkin tepki - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 16:54:40. #1.15#
title