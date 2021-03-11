Rockstar Leeds kurucusu Gordon Hall yaşamını yitirdi!
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Rockstar Leeds kurucusu Gordon Hall yaşamını yitirdi!

11.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:13
Rockstar Leeds kurucusu Gordon Hall yaşamını yitirdi!

Rockstar Leeds'in kurucusu, Grand Theft Auto: Chinatown Wars'ın geliştiricisi Gordon Hall 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hall'un oyun dünyasındaki kariyeri 1997 yılında Möbius Entertainment'ı kurarak başladı. Stüdyo, Max Payne'in Game Boy Advance versiyonunu geliştirmesinin ardından Rockstar Games tarafından satın alındı. Bu satıştan sonra ise stüdyonun ismi Rockstar Leeds olarak değiştirildi.

Bu süreçten sonra Hall'un kurduğu Rockstar Leeds ekibi ve diğer Rockstar ekibi birlikte Grand Theft Auto: Liberty City Stories ve GTA: Chinatown Wars gibi oyunların yapımında çalıştılar. Ayrıca Hall 2009'da Rockstar San Diego'da Red Dead Redemption'ın yapım aşamasına da katkı yaptı.

Hall, 2011 yılından 2013'e kadar oyuncu psikoloji ve mikro ödemeleri stratejisi ile ilgili araştırmalar yaptı. Bu çalışmalarının ardından ise Activision Blizzard'ın mobil departmanında baş yaratıcılık görevini üstlendi.

51 yaşında hayatını kaybeden geliştiricinin ölüm sebebi belirtilmedi.

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