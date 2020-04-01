Rockstar Games ve Take-Two'dan COVID-19 ile Mücadeleye Destek
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Amerika Birleşik Devletleri, Hükümet, Teknoloji

Rockstar Games ve Take-Two'dan COVID-19 ile Mücadeleye Destek

Rockstar Games ve Take-Two Interactive de COVID-19 ile olan mücadeleye destek verme kararı aldılar. Bu noktada, bu iki şirketten yapılacak olan alışverişler büyük önem arz edecek.

01.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:49
Rockstar Games ve Take-Two'dan COVID-19 ile Mücadeleye Destek

Rockstar Games ve Take-Two Interactive de COVID-19 ile olan mücadeleye destek verme kararı aldılar. Bu noktada, bu iki şirketten yapılacak olan alışverişler büyük önem arz edecek.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, "Küçük işletmeler kapılarını kapattılar ve hükümet tarafından sağlanan desteğe güvenen topluluklar sıkıntı yaşıyorlar. Önümüzdeki yol zorlu olacak ve mümkün olan yerde yardım etmek istedik." sözlerine yer verilmiş. Devamında ise Amerika menşeli şirket, Grand Theft Auto Online ve Red Dead Online satışlarından elde edilecek gelirlerin %5 kadarını COVID-19 salgınının etkileriyle mücadele eden yerel topluluklara ve işletmelere yardım etmede kullanılacağını söylüyor.

Take-Two Interactive tarafında ise Grand Theft Auto Online ve Red Dead Online satışlarına ek olarak Social Point tarafından geliştirilen Dragon City, NBA 2K19 ve NBA 2K20 oyunlarında yapılan oyun içi ve The Outer Worlds oyununun dijital satın alımlarından elde edilen gelirlerin de %5 kadarının COVID-19 ile mücadele için bağışlanacağı söyleniyor.

Yaşanan salgın dünya genelini etkilediği ve mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırılabilmesi için her geçen gün daha fazla şirket yardım kuruluşlarına bağışta bulunma kararı alıyor. Mesela Humble Bundle Conquer COVID-19 adıyla kaçırılmayacak bir paket fırsatı sunuyor. 7 Nisan 2020 Salı günü sona erecek olan bu paketi kaçırmamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü, elde edilecek gelirin tamamı COVID-19 ile savaşmak ve hayat kurtarmak için çalışan hayır kurumlarına ve kuruluşlara bağışlanacak.

Kaynak: Tamindir

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