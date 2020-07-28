Rockstar Games'in eskimeyen oyunu GTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rockstar Games'in eskimeyen oyunu GTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı!

GTA 6 çıkış tarihi, GTA Online yaz güncellemesini ve yeni "Heist" hakkındaki bilgileri sızdıran site tarafından sızdırıldı. GTA Online nedir? GTA Online'da neler yapılır? GTA 6 söylentileri: Vice City'e mi benzeyecek? GTA 6 hakkında son bilgiler haberimizin detaylarında. GTA 6 ne zaman çıkacak?

Rockstar Games'in eskimeyen oyunu GTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı!
28.07.2020 14:28 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:31

Birçok site, bilgiyi veren sitenin sızıntılarının her zaman doğru olduğunu onaylıyor. Aynı siteden gelen önceki sızıntılar, Rockstar Games tarafından daha önce onaylanmıştı. Bu bilginin onaylanıp onaylanmayacağını henüz bilemiyoruz.

Reddit'te de konuşulan sızıntıdan önce Temmuz veya Ağustos'taki "GTA Online" güncellemesi ve Aralık ayında gelecek yeni "heist" gibi örnekler doğrulanmıştı.

GTA ONLINE NEDİR?

Site daha önce GTA Online için yapılacak güncellemeyi işaret etmişti. GTA 3'den beri bu özelliği getirmek isteyen Rockstar Games bu özellik ile adını daha da öne çıkardı.

Rockstar Games'in eskimeyen oyunu GTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı!

GTA Online'da neler yapılır?

Tek olarak veya ekip ile yapılacak 500'den fazla görev bulunur.

GTA Online'ın oyun konusu, GTA V'ten sonrasına odaklanır.

Daha fazla para, ev, araba gibi varlıklara sahip olabilirsiniz.

Diğer online oyuncular ile etkileşime geçilir.

GTA Online üzerinde kadın karakterler de yer alır.

Banka soyma görevi, tenis oynama görevi, motosiklet yarışı yapma aktivitesi gibi çok fazla seçenek bulunur.

Oyun içerisindeki pek çok kişiyle ekip olabilirsiniz.

Rockstar Games'in eskimeyen oyunu GTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı!

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Reddit'te de konuşulan sızıntı, 2021 Nisan ayını işaret ediyor.

GTA 6 afişinde ise hala bir tarih bulunmuyor.

GTA 6 SÖYLENTİLERİ: VICE CITY'E DÖNÜŞ MÜ OLACAK?

Oyun mekaniğinde çok fazla geliştirmeler olacak elbette. GTA'da oyun konusu ise fazla değiştirilmektedir. Aynı site, GTA 6 ile Vice City'nin hikayesinin aynı olacağını işaret ediyor. Fakat farklı dönemlerde geçmesi bekleniyor.

İlgili Haberler

Xbox Games Showcase ile tanıtılan ilk Türk oyunu EXOMECHA büyük ilgi topladı! Twistedred tarafından geliştirilen Exo mecha hakkında merak edilenler
Xbox Games Showcase ile tanıtılan ilk Türk oyunu EXOMECHA büyük ilgi topladı! Twistedred tarafından geliştirilen Exo mecha hakkında merak edilenler
Xbox Series X oyunları neler? Xbox tarafından tanıtılan ilk Türk oyunu Exomecha geliyor!
Xbox Series X oyunları neler? Xbox tarafından tanıtılan ilk Türk oyunu Exomecha geliyor!
Epic Games Temmuz ayı ücretsiz oyunları! Epic Games 23 Temmuz haftasında hangi oyunlar ücretsiz?
Epic Games Temmuz ayı ücretsiz oyunları! Epic Games 23 Temmuz haftasında hangi oyunlar ücretsiz?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Güncel
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Spor
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Politika
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti 3. Sayfa
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil Magazin
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı Güncel
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı
Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı
16 yaşındaki çocuk tabancasını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu
16 yaşındaki çocuk tabancasını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada
Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada
Galatasaray ve Beşiktaş, Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile ilgileniyor
Galatasaray ve Beşiktaş, Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile ilgileniyor
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tuma Çelik Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Ozan Güven Dilan Çıtak Gülben Ergen
Spor Selçuk İnan Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Dha İzmir Otomobil Beşiktaş
Şu an buradasınız: Rockstar Games'in eskimeyen oyunu GTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 14:31:26. #1.14#
title