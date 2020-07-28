Rockstar Games'in eskimeyen oyunu GTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı! GTA 6 çıkış tarihi, GTA Online yaz güncellemesini ve yeni "Heist" hakkındaki bilgileri sızdıran site tarafından sızdırıldı. GTA Online nedir? GTA Online'da neler yapılır? GTA 6 söylentileri: Vice City'e mi benzeyecek? GTA 6 hakkında son bilgiler haberimizin detaylarında. GTA 6 ne zaman çıkacak?

Birçok site, bilgiyi veren sitenin sızıntılarının her zaman doğru olduğunu onaylıyor. Aynı siteden gelen önceki sızıntılar, Rockstar Games tarafından daha önce onaylanmıştı. Bu bilginin onaylanıp onaylanmayacağını henüz bilemiyoruz.

Reddit'te de konuşulan sızıntıdan önce Temmuz veya Ağustos'taki "GTA Online" güncellemesi ve Aralık ayında gelecek yeni "heist" gibi örnekler doğrulanmıştı.

GTA ONLINE NEDİR?

Site daha önce GTA Online için yapılacak güncellemeyi işaret etmişti. GTA 3'den beri bu özelliği getirmek isteyen Rockstar Games bu özellik ile adını daha da öne çıkardı.

GTA Online'da neler yapılır?

Tek olarak veya ekip ile yapılacak 500'den fazla görev bulunur.

GTA Online'ın oyun konusu, GTA V'ten sonrasına odaklanır.

Daha fazla para, ev, araba gibi varlıklara sahip olabilirsiniz.

Diğer online oyuncular ile etkileşime geçilir.

GTA Online üzerinde kadın karakterler de yer alır.

Banka soyma görevi, tenis oynama görevi, motosiklet yarışı yapma aktivitesi gibi çok fazla seçenek bulunur.

Oyun içerisindeki pek çok kişiyle ekip olabilirsiniz.

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Reddit'te de konuşulan sızıntı, 2021 Nisan ayını işaret ediyor.

GTA 6 afişinde ise hala bir tarih bulunmuyor.

GTA 6 SÖYLENTİLERİ: VICE CITY'E DÖNÜŞ MÜ OLACAK?

Oyun mekaniğinde çok fazla geliştirmeler olacak elbette. GTA'da oyun konusu ise fazla değiştirilmektedir. Aynı site, GTA 6 ile Vice City'nin hikayesinin aynı olacağını işaret ediyor. Fakat farklı dönemlerde geçmesi bekleniyor.