Rocket League şampiyonu Team BDS oldu!

Geçtiğimiz sonbahar turnuvasında da şampiyonluğa ulaşan Team BDS, Rocket League Championship Winter Major kış sezonu turnuvasında şampiyonluk alarak zirvedeki yerine korudu. Bu şampiyonluğun ardından Team BDS dünya şampiyonası öncesi puanını ikiye katlamış oldu.

TEAM BDS BU SEZON TURNUVALARDAN 214 BİN DOLAR KAZANDI!

Team BDS bu sezon katıldığı turnuvalarda gösterdikleri üstün performansla toplam 214 bin dolar para ödülü kazanmayı başardı.

Sezon başladığından beri oyunu adeta donime eden takım altı bölgesel etkinliğin dördünde şampiyon olarak turnuvalardaki rakiplerine göz dağı veriyor. Tüm bu şampiyonluklara rağmen bir o kadar da alçak gönüllüğü elden bırakmıyorlar. Team BDS takım oyuncusu Alex "Extra" Paoli verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "İlk birde, ikide, üçte veya dörtte mi olacağımızı kestirebilmemiz için bir sezon daha beklememiz gerekiyor. Ancak diğer takımlar giderek daha iyi hale geliyor. Bundan sonraki turnuvayı da kazanmamız gerekiyor."