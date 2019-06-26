Rocket League İçin Yeni ve Ücretsiz Eşya Kodları Ortaya Çıktı

Bilgisayar oyuncularının yeteneklerini konuşturdukları ve ardı ardına goller attıkları otomobil ve futbol oyunu Rocket League'de kullandığınız aracı özelleştirebiliyorsunuz. Bugün ortaya çıkan bazı kodlar ise aracınızın üzerine takmanız ve unvan kazanmanız için bazı özel ve sınırlı eşyaları ücretsiz bir şekilde envanterinize ekliyor.

Not: Dağıtılan ürünler, tüm platformlarda bulunan Rocket League oyunları için geçerli.

Rocket League'in sınırlı eşyaları nasıl eklenir?

İlk adım olarak Steam üzerinden Rocket League'i açın.

Oyunun ana menüsünde bulunan EKSTRALAR'a ve ardından SATIN ALMA KODU'na tıklayın, KODU GİR kısmına gelin.

VCR Başlık nasıl edinilir?

Uzun zaman önce fazlasıyla popüler olan kaset kayıt cihazlarına ithafen yapılmış sınırlı başlık VCR'ı edinmek için KODU GİR kısmına geçin.

Açılan penceredeki kutucuğa BEKIND kodunu girin. (Kodu buradan kopyalayıp, KODU GİR kısmının sağında bulunan yapıştır butonuyla yapıştırabilirsiniz.)

Koltuk Güzeli Unvanı nasıl edinilir?

Oyunculara yönelik olarak tasarlanmış Koltuk Güzeli unvanını edinmek ve oyunda kendinize ait bir farklılık yaratmak için KODU GİR kısmına geçin.

Açılan penceredeki kutucuğa COUCHPOTATO kodunu girin. (Kodu buradan kopyalayıp, KODU GİR kısmının sağında bulunan yapıştır butonuyla yapıştırabilirsiniz.)

Yukarıda anlattığımız işlemleri gerçekleştirdiğinizde sınırlı dağıtılan özel eşyaları kalıcı olarak edinmiş olacaksanız. Oyun içerisinde de Easter Egg olarak bulunabilen bu özel içeriklerin kod şeklinde dağıtılma fırsatlarını yakalamak oyuncuların büyük yararına olacaktır. Dilerseniz edinmiş olduğunuz eşyaları da ana menüde bulunan Garaj kısmından aracınıza ekleyebilirsiniz.