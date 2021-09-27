Rock ve tasavvuf sanatçısını buluşturan düet beğeni topladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da rock şarkıcısı ile tasavvuf müziği sanatçısını buluşturan düet, sosyal medyada çok sayıda kişinin beğenisini kazandı.

Kentte yaşayan tasavvuf müziği sanatçısı Turgut Kırgıl, 28 yaşındaki rock şarkıcısı Mücahit Kalçık'tan gelen talep ve gençlerin de ısrarı üzerine birlikte düet yapmayı kabul etti.

Bir müzikevinde bir araya gelen Kırgıl ve Kalçık, Elazığ yöresine ait türküleri gitar eşliğinde seslendirdi.

İki farklı müzik türünü buluşturan bu düetleri beğeni ile dinleyen gençlerden biri, "Mamoş" isimli Elazığ türküsünü Kırgıl ve Kalçık'ın seslendirdikleri düeti cep telefonu ile kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

Düet sosyal medyada her kesimden ve her yaştan kişinin beğenisini topladı.

"Yeter ki bir güzellik olsun"

Tasavvuf müziği sanatçısı Turgut Kırgıl, AA muhabirine, gençlerin geleceğin mimarı ve yarınların da teminatı olduğu bilinciyle ilerleyen yaşına rağmen bulduğu her fırsatta onlarla bir araya geldiğini söyledi.

Gençlerle hayata dair sohbetler yaptığını, onlara hayat tecrübelerini anlattığını, tavsiyelerde bulunduğunu dile getiren Kırgıl, geleceğe dair en kıymetli hazine olarak gördüğü gençlere çok büyük önem verdiğini belirtti.

Kırgıl, sohbet ettiği gençlerden gelen istek üzerine onları kırmamak adına rock şarkıcısı Mücahit Kalçık ile gitar eşliğinde düet yaptığını anlatarak, "Mücahit de bir sanatçı kardeşimiz ve bana dedi ki 'Turgut ağabey seninle bir Elazığ türküsü söyleyebilir miyiz?' Ben de Tamam, başım gözüm üstüne. Mamoş, memleketimizin bir türküsüdür, onu da söyleriz, ötekileri de.' dedim. Yeter ki ortada bir güzellik olsun." dedi.

Mücahit Kalçık'ın sıcakkanlı bir genç olduğunu, onunla yaptıkları düetin beğenildiğini dile getiren Kırgıl, "Düetimiz gençler ve yaşlılar arasında büyük ilgi gördü. Çok çok güzel mesajlar geldi." diye konuştu.

"Gençlere karşı çok büyük sempatim var"

Kırgıl, düetin sosyal medyada bu denli ilgi görmesinin gençler ve yaşlılar arasında çok güzel ve anlamlı diyaloglar kurulmasına vesile olduğunu anlatarak, bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Ben gençleri çok severim, gençler de beni sever. Gençlere karşı çok büyük sempatim var. Zaten amacımız bu gençlerle bir araya gelip, tasavvuf söylemek, tasavvufu anlatmak." diyen Kırgıl, dileğinin tüm sanatçıların tasavvuf eserlerini de seslendirmeleri olduğunu aktardı.

"İnsanların çok örneğine rastlamadığı bir durum"

Rock şarkıcısı Kalçık da Turgut Kırgıl'ı ilk tanıdığı günden beri güler yüzlülüğü, samimiyeti, babacan tavırları ve gençlere olan ilgisi dolayısıyla çok sevdiğini söyledi.

Seslendirdiği ilahileri beğenerek dinlediğini ve bundan dolayı kendisine birlikte düet yapmayı teklif ettiğini anlatan Kalçık, "Düet kayıtlarını izlediğimizde hepimizin çok hoşuna gitti ve sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık. Sonrasında insanlar da çok sevdiği için farklı farklı sayfalarda paylaşmaya devam etti." şeklinde konuştu.

Kalçık, düetlerinin insanlara güzel duygular yaşattığına dikkati çekerek, "İnsanların çok örneğine rastlamadığı bir durum. Bundan dolayı sanırım çok ilgi çekti. Gençler ve yaşlı insanlar çok bir araya gelip, bir şeyler yapmıyor. Bir rock sanatçısı ile bir ilahi sanatçısının bir araya gelip türkü okuması çok güzel geri dönüşlere vesile oldu." ifadelerini kullandı.

Tüm gençlerin Turgut Kırgıl'ı çok sevdiğini anlatan Kalçık, Kırgıl'a kendisine bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ettiğini, onun hoşgörüsü sayesinde bu düetin ortaya çıktığını kaydetti.