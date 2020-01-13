Rock sanatçısı Haluk Levent'ten şaşırtan rap çıkışı!

13.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:41

(Haluk Levent, Göktürk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Öner ile poz verdi)





Yeni projesiyle ilgili konuşan Haluk Levent, "Her ilçede başlattığımız Uyuşmayalım projesi var. Bu proje kapsamında çocukların uyuşturucudan uzak tutulması için her ilçede bir konser yapılacak 100 konserin olacağı Uyuşmayalım ile Türkiye'nin en büyük projesini yapmaya çalışacağım. Dünya rekoru kırılacak. Yakında hayata geçecek" ifadelerini kullandı.





"KONU MÜZİK İSE RAP DE TÜRKÜ DE YORUMLARIM"





Hakan Kanburoğlu'nun rap müziğin ön planda olmasıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Levent, "Konu müzik olunca her şeyi yorumlamaya çalışıyorum. Müziğin bir tarzı falan yok.

Elimden ne geliyorsa yapıyorum bazen türkü söylüyorum, bazen alternatif rock. Ahengi tutturabiliyorsam her şeyi söylerim.

15 yıl önce 'Alışamadım' şarkısıyla rap dünyasıyla ilişki kurdum, rap de okudum. Rap güzel, kulağa hoş geliyorsa ne olduğuna bakmamak lazım. Yeter ki işi samimiyetle yapalım." cümlelerini belirtti.



