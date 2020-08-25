Rock müzik grubu Manga "online akademi" açacak
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Rock müzik grubu Manga "online akademi" açacak

Manga grubu solisti Ferman Akgül, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının müzik dünyasını da etkilediğini belirterek, "Manga olarak müzik akademisi anlamında hayal kuruyorduk şu anda konserler olmadığı için tam zamanı olarak düşünüyoruz.

Rock müzik grubu Manga
25.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:20

Manga grubu solisti Ferman Akgül, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının müzik dünyasını da etkilediğini belirterek, "Manga olarak müzik akademisi anlamında hayal kuruyorduk şu anda konserler olmadığı için tam zamanı olarak düşünüyoruz. Online akademi açacağız." dedi.

Müzisyen Akgül, bir program çekimi için geldiği Edirne'de, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla tüm sektörlerin iş yönünün değiştiğini söyledi.

Manga grubu olarak uzun süredir turnelere çıkmadıklarını bunun yerine dijital ortamlarda çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Akgül, "Uzun bir süre turneler olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden, 'Dijitalde ne yapabiliriz?' diye kafa yoruyoruz." diye konuştu.

Uzun süredir hayallerini süsleyen dijital müzik akademisini kurma çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Akgül, şunları söyledi:

"Manga olarak müzik akademi anlamında hayal kuruyorduk, şu anda konserler olmadığı için tam zamanı olarak düşünüyoruz. Online akademi açacağız. Adı, Manga Akademi olacak. Burada grubun tecrübelerini başvuran müzik sevdalılarıyla paylaşacağız. Biz nasıl şarkı yapıyoruz, nasıl sahneye çıkıyoruz, neler yaptık? Bunları anlatarak onlara yol göstermeye çalışacağız."

"Antroposen" için çalışmalar devam ediyor

Akgül, salgın öncesi çalışmalarına başladıkları "Antroposen" adlı albümü anlatan kısa bir animasyon film hazırlığı yaptıklarını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Her şeyin durduğu gibi bu hazırlıkları da salgın döneminde durdurmuştuk. Bizim kısa filmde oluşturduğumuz dünya konseptinde bütün insanlar maskeliydi çok tesadüfi bir şekilde. Bu birçok bilim kurgu romanında ve filminde öngörülüyordu bu durumu yaşayacaktık bir dönem ve bu bizim dönemimize denk geldi. Artık evde ve stüdyoda çok fazla vaktimiz olduğu için albümümüzü bitirmek istiyoruz. Ona yoğunlaşacağız. 2021'de de inşallah konserler vermeye başlarız."

Akgül, salgınla mücadelede tedbirlerin eksiksiz uygulanması gerektiğini, maske, mesafe ve hijyen kuralını karşılaştığı herkese anlattığını bildirerek, bu günlerin birlik, beraberlik ve anlayış içerisinde atlatılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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