Roche üçüncü faz anti Covid-19 ilaç testlerine başlıyor İsviçre merkezli ileç üreticisi Roche, hastanelerde tedavi görmekte olan ağır Covid-19 hastaları üzerinde üçüncü faz anti Covid-19 ilaçlarının testlerine Nisan ayı başlarında başlayacağını açıkladı.

İsviçre merkezli ileç üreticisi Roche, hastanelerde tedavi görmekte olan ağır Covid-19 hastaları üzerinde üçüncü faz anti Covid-19 ilaçlarının testlerine Nisan ayı başlarında başlayacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, anti Covid-19 ilaçları testlerinin, "rastgele seçimle, çift-kör ve plasebo kontrollü" yöntemleri kapsamında yapılacağı belirtildi.

Merkezi Basel'de bulunan Roche'un açıklamasında, anti Covid-19 ilaçlarının testlerinin, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetleri Bürosu'nun alt birimleri arasında bulunan ABD Gelişmiş Biyomedikal Araştırma ve Geliştirme Yönetimi (BARDA) işbirliğiyle yürütüleceği de belirtildi.

Buna göre anti Covid-19 ilacının testlerine, Covid-19 virüsü nedeniyle küresel düzeyde tedavi görmekte olan 330 hasta alınacak.

Kaynak: DHA