ROCCAT Kone Pro oyuncu faresi tanıtıldı!
Size fiyatına göre Roccat Kone Pro alınabilir bir mouse olmuş mu?
Hamburg merkezli bilgisayar aksesuarları üreticisi Roccat Kone Pro oyuncu faresi geçtiğimiz gün tanıtıldı. Bu mouse oyun konforunuzu iki katına çıkaracak! Ürünün Kone Pro Air ve Kone Pro olmak üzere iki adet varyasyonu mevcut.
ROCCAT® Owl-Eye 19K DPI ve PhantomFlex ™ kablosu ile oyunculara büyük bir artı sağlıyor. Kone Pro'yu ister kablolu ister kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi de mouse özelliklerine birlikte göz atalım:
SENSÖR
ROCCAT® Owl-Eye 19K Optik Sensör
Ayarlanabilir kalkış mesafesi
50G Hızlanma
GENEL
ROCCAT® Titan Switch Optik
100 Milyon Tuş Ömrü
Yerleşik Bellek
1.8M PhantomFlex ™ Kablo
BOYUTLAR
Uzunluk: 125,6 mm
Yükseklik: 40 mm
Genişlik: 72 mm
Ağırlık: 66g
PAKET İÇERİĞİ
ROCCAT® Kone Pro (Kül Siyahı)/ (Arktik Beyaz)
Hızlı başlangıç ??Kılavuzu
Ekstra fare ayağı seti
UYUMLULUK
Windows® 7, 8 ve 10 (yazılım desteği)
USB 2.0 (veya üstü)
İnternet bağlantısı (sürücü yazılımı için)
Roccat Kone Pro 79.99 Dolar etiket fiyatıyla satışa çıkarken Roccat Kone Pro Air ise 129.99 Dolar etiketiyle satışa çıkacak.
Bu ürün 16 Mayıs 2021'de satışa sunulacak. Ön sipariş verirseniz, ödemeniz alınır ve siparişiniz kargoya verildiğinde e-posta ile bilgilendirme mesajı alırsınız.
Kaynak: Playerbros