ROCCAT Kone Pro oyuncu faresi tanıtıldı!

Size fiyatına göre Roccat Kone Pro alınabilir bir mouse olmuş mu?

Hamburg merkezli bilgisayar aksesuarları üreticisi Roccat Kone Pro oyuncu faresi geçtiğimiz gün tanıtıldı. Bu mouse oyun konforunuzu iki katına çıkaracak! Ürünün Kone Pro Air ve Kone Pro olmak üzere iki adet varyasyonu mevcut.

ROCCAT® Owl-Eye 19K DPI ve PhantomFlex ™ kablosu ile oyunculara büyük bir artı sağlıyor. Kone Pro'yu ister kablolu ister kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi de mouse özelliklerine birlikte göz atalım:

SENSÖR

ROCCAT® Owl-Eye 19K Optik Sensör

Ayarlanabilir kalkış mesafesi

50G Hızlanma

GENEL

ROCCAT® Titan Switch Optik

100 Milyon Tuş Ömrü

Yerleşik Bellek

1.8M PhantomFlex ™ Kablo

BOYUTLAR

Uzunluk: 125,6 mm

Yükseklik: 40 mm

Genişlik: 72 mm

Ağırlık: 66g

PAKET İÇERİĞİ

ROCCAT® Kone Pro (Kül Siyahı)/ (Arktik Beyaz)

Hızlı başlangıç ??Kılavuzu

Ekstra fare ayağı seti

UYUMLULUK

Windows® 7, 8 ve 10 (yazılım desteği)

USB 2.0 (veya üstü)

İnternet bağlantısı (sürücü yazılımı için)

Roccat Kone Pro 79.99 Dolar etiket fiyatıyla satışa çıkarken Roccat Kone Pro Air ise 129.99 Dolar etiketiyle satışa çıkacak.

Bu ürün 16 Mayıs 2021'de satışa sunulacak. Ön sipariş verirseniz, ödemeniz alınır ve siparişiniz kargoya verildiğinde e-posta ile bilgilendirme mesajı alırsınız.

Kaynak: Playerbros