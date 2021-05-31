Robotların dansı hayran bıraktı
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Robotların dansı hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Robotların dansı hayran bıraktı Çin'de bir teknoloji fuarında dans eden 9 robot, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

- Robotların dansı hayran bıraktı

PEKİN - Çin'de bir teknoloji fuarında dans eden 9 robot, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Çin'in Ningksia Huy Özerk Bölgesi'nde Cumartesi günü başlayan teknoloji fuarına ilgi büyük oldu. Fuarda, robotlar grup dansı gerçekleşti. 9 Adet robotun bir araya geldiği gösteride, robotlar izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Robotların dansı hayran bıraktı
Robotların dansı hayran bıraktı
Robotların dansı hayran bıraktı
Robotların dansı hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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