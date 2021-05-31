Robotların dansı hayran bıraktı
- Robotların dansı hayran bıraktı Çin'de bir teknoloji fuarında dans eden 9 robot, izleyenleri kendine hayran bıraktı.
- Robotların dansı hayran bıraktı
PEKİN - Çin'de bir teknoloji fuarında dans eden 9 robot, izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Çin'in Ningksia Huy Özerk Bölgesi'nde Cumartesi günü başlayan teknoloji fuarına ilgi büyük oldu. Fuarda, robotlar grup dansı gerçekleşti. 9 Adet robotun bir araya geldiği gösteride, robotlar izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı