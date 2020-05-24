Robotların Bilinçlenmesi ve İnsanları Köleleştirmesi Mümkün Mü? Birçok kişinin merak ettiği robotların bilinçlenmesi ile ilgili her kafadan ayrı bir ses çıkıyor.

Birçok kişinin merak ettiği robotların bilinçlenmesi ile ilgili her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Dilerseniz konu ile ilgili kitabı bulunan bir yazardan ayrıntılar alalım.

Robotların bilinçlenmesi herkesin farklı bir şekilde yorumladığı konular arasında bulunuyor. Kimileri bunu insanların köleleşmesi olarak görürken, bazıları da özgürleşme yolundaki en önemli detaylar içerisinde olduğunu söylüyor.

Robotların bilinçlenmesi süreci korkutmalı mı?

Yazar Mark H. Lee'nin Bir Robot Nasıl Büyür: İnsan Dostu Geliştirme, Sosyal Yapay Zeka isimli kitabı soru işaretlerine ışık tutabilecek nadir yapıtlardan bir tanesidir. Kitabında yapay zekanın bilinçlenme süreci ile ilgili önemli detaylara yer verdi.

Ona göre robotların bilinçlenmesi süreci, bilindiği gibi korkulacak bir süreç değildir. Onun burada daha çok üzerinde durduğu konu; yapay zekanın hayvanlar gibi bir bilince mi, yoksa insanlar gibi bir düşünceye mi sahip olması gerektiğidir.

Mark H. Lee, kitabında; "Öz farkındalığı savunuyorum, bilinç konusunda endişelenmemiz gerektiğine inanmıyorum. Medyada robot bilincine dair bir saplantı var gibi görünüyor, ama neden sorunun en zor, en uç noktasında başlayalım? Hayvanlar gibi sezilere sahip olan, yani kendi varlığının farkında olan gerçekten ilginç robotlar inşa ederek çok şey öğrenebiliriz. Hayvanların duyarlılığı geniş bir aralıkta değişir ve bilincin ikili olması pek olası görünmemektedir. Bilince ya sahipsindir ya da değilsindir." diyerek düşüncelerini özetledi.

Bu alanda çalışmalar yürüten kişilerin genel fikirlerine bakıldığında, robotların daha çok emirleri yerine getiren bir bilinç olarak varlığını sürdürebileceği ortaya çıkıyor. Sizce yapay zekanın bilinç seviyesi ne düzeyde olmalı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.