Robotlardan Oluşan Müzik Grubu!

Automatica, müzik aleti çalmanın sanat ve becerisini taklit eden Davul, bas, piyano, synth ve pikap çalabiliyorlar



Automatica, 2015 yılında Almanya"daki bir şirketten Stanford"a üç endüstriyel robotun ödünç verilmesiyle başladı. Bu robotlar genellikle otomobil veya metal kaynağı yapmak için kullanılıyordu. Ancak araştırmacılar bu robotların "her şeyi yapabilecek" şekilde programlanabileceklerini biliyordu ve uygulamaya geçti.



Garajını müzik salonuna çeviren Stanford araştırmacıları, dört haftalık bir süreçte deneme yanılma yoluyla robotları programlamayı başardı ve video çekimine hazır hale getirdi. Aslında sadece 3 robotla yapılan bu klipte, hareketli video kamerası desteği daha fazla robot var görünümü sağlanmış. Ayrıca son sahnede ön plan ve arka plan çekimlerini birleştirebilmiş.







Robotlar davul, bas, piyano, synth ve pikaplar olmak üzere beş ana enstrüman kullanarak Automatica adı altında bir albüm çıkardı. Araştırmacılar çalması en zor aletlerin baslar ve DJ olduğunu, alete zarar vermeyecek şekilde bastırabilmeleri için ince ayarların yapıldığını belirtiyor.



Sanatçı robotları programlamak için robot Animator adı verilen bir eklentiyle Maya 3D modelleme yazılımını kullanılmış. Aşağıdaki videodan Automatica grubunun performansını izleyebilirsiniz.