Robotlar Sivas'ta Yarışacak

Sivas'ta düzenlenen 12'nci Uluslararası MEB Robot Yarışması yarın başlayacak.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki mesleki ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, öğrencilerin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla her yıl farklı bir ilde düzenlenen uluslararası yarışma, 9-11 Mayıs tarihlerinde Sivas'ta yapılacak.

Valiliğin ev sahipliğinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde düzenlenecek olan uluslararası robot yarışmasının teması "Endüstri 4.0 Temalı Yenilenebilir Enerji Kaynaklar", sloganı ise "Ahican Sivas Yollarında" olarak belirlendi.



Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek olan 12'nci Uluslararası MEB Robot Yarışması'na rekor sayıda robot ve katılımcı başvurdu. 10 farklı kategoride 3 binden fazla robot ve 4 binden fazla katılımcı sayısı ile 12 yılın başvuru rekoru kırıldı.

Yarışma, temalı, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, sumo, mini sumo, robotino (hareketli robotlar), insansız hava aracı (mini drone), insansı robotlar, endüstriyel robotik kol, tasarla-çalıştır, yumurta toplama (caretta caretta) ve serbest proje olmak üzere 12 kategoride düzenlenecek.

Yarışmanın açılışına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katılması bekleniyor.