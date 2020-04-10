Robotlar Koronavirüs ile Mücadelede Büyük Rol Oynuyor
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Teknoloji

Robotlar Koronavirüs ile Mücadelede Büyük Rol Oynuyor

Teslimatlar yurt dışında robotlar yardımı ile gerçekleştiriliyor. Robotlar ateş ölçümü yaparak koronavirüs ile mücadeleye destek oluyor.

10.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:51
Robotlar Koronavirüs ile Mücadelede Büyük Rol Oynuyor

Teslimatlar yurt dışında robotlar yardımı ile gerçekleştiriliyor. Robotlar ateş ölçümü yaparak koronavirüs ile mücadeleye destek oluyor.

Robotlar ile Ateş Ölçülüyor!

Çin, doktorların koronavirüse yakalanmalarını önlemek için Wuhan şehrindeki geçici hastanesine çok sayıda robot yerleştirdi. Çin'de kullanılan robotların CloudMinds isimli bir şirket tarafından yapıldığı açıklandı. Robotlar koronavirüs testi pozitif çıkan hastalara yemek ve ilaç vermenin yanı sıra ateşlerini kontrol etmek için de kullanıldı.

Bazı ülkelerde robotlar ile çevre dezenfekte edilmekte. Raporlara göre, Singapur'da yer alan bir hastane Covid-19 pozitif hastalarına ilaç ve gıda sağlamak için BeamPro adlı robotları kullanıyor. Robot şirketleri teslimatların arttığı yönünde açıklamalarda bulundu.

Koronavirüste Son Durum

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 1.619.495 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 97.200 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 365.142 olduğu bilgisi paylaşıldı.

9 Nisan itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 42.282 oldu. Toplam can kaybı ise 908'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.552, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2.142 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.017 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 276.338 olduğu açıklandı.

Kaynak: Tamindir

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