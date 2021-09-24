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Robotlar bu yıl Tuzla'da buluşacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Robotlar bu yıl Tuzla'da buluşacak

Tüm dünyadan üreticiler robotik çözümlere yatırım yapmaya devam ederken, fabrikalar da her geçen gün daha dijital hale geliyor.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Tüm dünyadan üreticiler robotik çözümlere yatırım yapmaya devam ederken, fabrikalar da her geçen gün daha dijital hale geliyor. En yeni üretim teknolojileri ve robot uygulamaları, 5-7 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 6. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'nde ele alınacak.

Son yıllarda hızla dijitalleşen üretim hatlarına bir de pandeminin yeni normali eklenince, fabrikalar robotik çözümleri daha fazla devreye almaya başladı. Robotlu üretim, uzaktan kontrol ve fabrikaların dijital ikizleri hiç olmadığı kadar gündemde. 2020'de 49,94 milyar ABD Doları seviyesine ulaşan küresel robotik pazarının, 2026'ye kadar yıllık yüzde 4,91'lik bileşik oranla büyümesi bekleniyor. Sanayi sektörünün önünü açan robotik çözümler, 5-7 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek 6. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'nde ele alınacak.

"ROBOT YATIRIMI YAPMAYIN, ROBOT YATIRIMLARI ZİRVESİ'Nİ BEKLEYİN"

Robot yatırımlarının son yıllarda Türkiye'de de artışa geçtiği görülürken, "dijital yakalılar" olarak adlandırılan robotik uygulamalar hakkında bilgi edinmek isteyenler, bu yıl 6'ncı kez gerçekleştirilecek Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'nde buluşacak. "Robot yatırımı yapmayın, Robot Yatırımları Zirvesi'ni bekleyin" sloganıyla yola çıkan etkinliğin adresi, Viaport Marina Expo Center olacak. İstanbul, Tuzla'daki etkinlik, 10: 30 - 18: 30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

4 ZİRVE BİR ARADA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

6. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi kapsamındaki panellerde, farklı sektörlerden robotik uygulama örnekleri konuşulacak, bu alanda dünyada ve Türkiye'de yapılan yatırımlara dair bilgiler paylaşılacak. 100'den fazla katılımcı şirketin stantlarında çok sayıda robot çalışmalarından örnekler sergilenecek. 6. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi ile eşzamanlı olarak Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi, Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi ve Proses Zirvesi ve Sergisi de düzenlenecek. Böylece ziyaretçiler, üretim süreçlerinde maliyetleri düşüren ve verimliliği artıran tüm çözümleri bir arada görebilecek. Ücretsiz etkinliğe katılmak için, RobotYatirimlari.com adresinden kayıt olmak yeterli.


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