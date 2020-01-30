Robotlar artık insanlar gibi terleyecek; bilim insanları terleyen robot eli geliştirdi

30.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:48

Bilim insanları ve mühendislerin ortaklaşa geliştirdikleri "terleyen robot" sistemi robot teknolojisinin en büyük sorunlarında bir olan "aşırı ısınma" problemini çözmeyi amaçlıyor.



ABD'nin Cornell Üniversitesi, Facebook Reality Labs ve İtalya'daki Pisa Mikrobiyobotlar Merkezi'nden araştırmacıların geliştirdiği terleyen robot eli, insanların terleme kabiliyetinden esinleniyor. Euronews.com'da Görüntüle