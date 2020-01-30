Robotlar artık insanlar gibi terleyecek; bilim insanları terleyen robot eli geliştirdi
Haberler » Dünya » Robotlar artık insanlar gibi terleyecek; bilim insanları terleyen robot eli geliştirdi - Haberler

Robotlar artık insanlar gibi terleyecek; bilim insanları terleyen robot eli geliştirdi

Bilim insanları ve mühendislerin ortaklaşa geliştirdikleri "terleyen robot" sistemi robot teknolojisinin en büyük sorunlarında bir olan "aşırı ısınma" problemini çözmeyi amaçlıyor. Terleyen robot eli nasıl çalışıyor ve ne kadar etkili?

30.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:48
Robotlar artık insanlar gibi terleyecek; bilim insanları terleyen robot eli geliştirdi

Bilim insanları ve mühendislerin ortaklaşa geliştirdikleri "terleyen robot" sistemi robot teknolojisinin en büyük sorunlarında bir olan "aşırı ısınma" problemini çözmeyi amaçlıyor.


ABD'nin Cornell Üniversitesi, Facebook Reality Labs ve İtalya'daki Pisa Mikrobiyobotlar Merkezi'nden araştırmacıların geliştirdiği terleyen robot eli, insanların terleme kabiliyetinden esinleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler