'ROBOTLA BÖBREK NAKLİ AMELİYATINDA DÜNYADA İKİNCİYİZ'

08.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:44

ÜROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu, robotla böbrek nakli ameliyatını ilk kez 4 yıl önce Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, bu alanda dünyada ikinci sırada olduklarını söyledi. Tuğcu, "Şimdiye dek 71 hastaya robotla böbrek nakli yapıldı. Hindistan bu alanda birinci. Bu tekniği bizden sonra Avrupa'da birkaç belli başlı merkez uygulayabiliyor" dedi.

Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu, açık cerrahi ile böbrek naklinde büyük ameliyat kesisi yapıldığını kaydederken, robotla böbrek naklinin avantajlarını anlattı. Tuğcu, "Robotla görüntü 10-15 kat büyütülür. En küçük damarları dahi görebiliyoruz. Açık ameliyatta ise büyük bir kesi yapıyoruz, bu kesiden böbreği yerleştiriyoruz ve ameliyat boyunca o bölgedeki kasları ekarte ediyoruz. Robotik cerrahide robotun çok küçük ve ince kolları ile böbreği içeri alıyoruz ve sonra damarları birbirine dikiyoruz, idrar kanalını da idrar torbasına dikiyoruz. Robotun kolları çok incedir; serçe parmağımız kadar. Bununla en derin yerlere kadar gidebiliriz; ama açık ameliyatta çıplak ellerle belli bir yere kadar gidebilirsiniz" diye konuştu.

'HİNDİSTAN BİRİNCİ, BİZ İKİNCİYİZ'

Robotik böbrek naklinin, cerrahlar dışında hastalar için de avantajlı ve konforlu operasyon olduğunu belirten Prof. Dr. Tuğcu, "Hasta ameliyattan sonra erkenden kendisini toparlıyor, yürüyüşünü yapabiliyor, ağrı duymuyor. Çok küçük kesiler kullanıldığı için enfeksiyon riski azalıyor. Sonuçta daha çabuk taburcu oluyor. Bu ameliyatı yapabilmek için robotik cerrahi biliyor olması lazım hekimin. Ben uzun süre robotla prostat ameliyatı yaptığım için belli bir tecrübem vardı. Bunu da üstüne eklemiş olduk. Bundan 4 yıl önce Hindistan'a gittim. Orada Dr. Ahlawat'ın yanında bunu gördüm ve ülkeme de getirdim. Şimdiye dek 71 hastaya robotla böbrek nakli yapıldı. Hindistan bu alanda birinci. Bu tekniği bizden sonra Avrupa'da birkaç belli başlı merkez uygulayabiliyor" dedi.

BÖBREK YETMEZLİĞİ VARDI, ROBOTİK CERRAHİ YAPILDI

Rize'de yaşayan ve 10 yıldır yüksek tansiyon hastası olan Suzan Günaçtı'ya (63), oğlundan alınan böbrek sayesinde 4 Kasım'da robotik cerrahi ile nakil yapıldı. Kolay operasyon geçirdiğini, birkaç gün içinde taburcu olacağını ve diyalizden kurtulduğu için çok mutlu olduğunu anlatan Günaçtı, "3 yıldır böbrek yetmezliği var. Haftada 3 gün diyalize gidiyordum. Çok yoruluyordum, çok zor oluyordu. Tansiyonum 20'ye, 21'e yükseliyordu; baygınlık geçiriyordum, yürüyemiyordum, yemek yiyemiyordum. Bir an önce nakil olmaya karar verdim" diye konuştu.

Annesine bir böbreğini vererek, diyalizden kurtaran Ufuk Günaçtı (35) ise "Hayatımda bir annem kalmıştı. Babam 5 sene önce vefat etti. Onun için hiç düşünmeden verdim böbreğimi. Annem benim için çok değerli" dedi.

DİYALİZ TEHLİKESİ

Prof. Dr. Volkan Tuğcu, Suzan Günaçtı'nın diyaliz hastası olarak kendilerine başvurduğunu belirterek, "Geçmişine bakarsak 10 yıldır tansiyon hastası. Tabi ki yüksek tansiyon böbrekleri de etkiliyor ve nitekim Suzan hanım da 3 yıldır diyalize giriyordu. Biz hastalarımızın uzun yıllar diyalize girmesini pek istemeyiz. Diyaliz hastalarını 5 yıl sonra kaybetme riskimiz, yüzde 50'ye yakın. Hastaların diyalizden kurtulabilmesi ve onların yaşama tekrar dönebilmesi için böyle donör yani verici gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Prof. Dr. Volkan Tuğcu röportajı-Nakil hastası Suzan Günaçtı röportajı-Bağışçısı oğlu Ufuk Günaçtı röportajı-Detay görüntüler

Kaynak: DHA