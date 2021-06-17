Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Haberler | Güncel

Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor Geleceğin liderleri sloganıyla yola çıkan MER Koleji hedefine emin adımlarla ilerliyor Türkiye genelinde 5 bin 557 takımın katıldığı Root 2021 yarışmasında MER Koleji 2 takımıyla ilk 8 takım arasına kalarak yarı finale yükseldi Robotik...

Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor

Geleceğin liderleri sloganıyla yola çıkan MER Koleji hedefine emin adımlarla ilerliyor

Türkiye genelinde 5 bin 557 takımın katıldığı Root 2021 yarışmasında MER Koleji 2 takımıyla ilk 8 takım arasına kalarak yarı finale yükseldi

MANİSA - Robotik kodlama sayesinde öğrencilerinin analitik düşünme becerilerini geliştirerek küçük yaşta mühendislik dalında büyük bir adım attırdıklarını kaydeden MER Koleji Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Feriha Ünal Durak, "Öğrencilerimiz bu çalışmalar sayesinde geleceğin liderleri olma yolunda adım atıyorlar." dedi. Durak ayrıca Türkiye genelinde 5 bin 557 takımın katıldığı Root 2021 yarışmasında ilk 8'e girerek yarı finale yükseldiklerini dile getirdi.

'Bilim ve teknolojinin ışığında vatanını, milletini, bayrağını seven geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz" sloganıyla 3 yıl önce Manisa'da eğitim öğretime başlayan Modern Eğitimin Rotası Koleji robotik kodlamada başarıdan başarıya koşuyor. Manisa'da TEKNOFEST yarışmasında finale kalan tek ortaokul olan MER Koleji Root 2021 yarışmasında da 5 bin 557 takım arasında ilk 8'e girme başarısı gösterdi.

"Geleceğin liderleri olma yolunda ilerliyorlar"

Robotik kodlamanın aslında var olan bir soruna çözüm üretmek olduğunu dile getiren MER Koleji Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Feriha Ünal Durak, "Robotik kodlama sayesinde öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini geliştiriyoruz. Aslında robotik kodlama dediğimiz şey tek başına yani herkesin baktığı şekilde robot, robotik kodlama değil aslında. İşin altyapısında matematik ve fen bilimleri var. Tamamen farklı branşlardaki derslerin ortak, entegre bir çalışma sonucu ortaya çıkıyor. Bizler diğer derslerde öğrendikleri pratik bilgileri hayata geçiriyoruz aslında. Robotik kodlama dediğimiz şey var olan bir sorunu sonuca ulaştırmak aslında. Yani bir sorunumuz var ve o soruna bir çözüm üretiyoruz. Aslında öğrencilerimize şuanda küçük yaşta mühendislik dalında büyük bir adım attırıyoruz. Öğrencilerimiz bu çalışmalar sayesinde geleceğin liderleri olma yolunda adım atıyorlar." dedi.

Beş binden fazla takım arasında ilk 8'e girdiler

Robotik kodlama çalışmalarından bahseden Durak, "2020-2021 yılı şuanda bulunduğumuz pandemi döneminde uzaktan da olsa öğrencilerimizle çok güzel projeler içerisinde bulunduk. Bu projelerimizden birisi Root 2021 yarışmasıydı. Öncelikle öğrencilerimizle bir takım oluşturduk. Endless Technology. Bu takımımız içerisinde bazı gruplara ayrıldık. Root 2021 yarışmasında 5 bin 557 takım katıldı. Bu takımlar içerisinden sadece 350 takım kalacaktı. Bu 350 takım içerisinde de 8 takım yarı finale katılmaya hak kazandı. Yarı final yarışmamızı da gerçekleştirdik. Finale kalıp kalmadığımız kesin değil ama umutluyuz. Robotumuz üzerinde 2 haftadan fazla bir çalışma yaptık. Verilen görevler üzerinden öğrencilerimize 3 farklı kategoride sunumlar yapıldı. Bunların üzerinde yaptığımız çalışmalar da online olarak gönderildi. Son çalışmamız ise direkt o gün, gün içerisinde verildi ve öğrencilerimiz o andaki bütün çalışmaları anlık olarak çözüp robotu çalıştırdılar. Umarım ki güzel bir sonuç alacağız. Umutluyuz." diye konuştu.

Projenin yarı finaline Türkiye genelinden 8 takımın kaldığını hatırlatan Durak, projeye okul olarak aslında 10 takımla katılmayı hedeflediklerini ancak pandemi nedeniyle bunu 2 takımla sınırlı tuttuklarını ve 2 takımlarının da yarı finalde olduğunu söyledi. Durak açıklamasını şöyle tamamladı: "Bu projeyi 10 takım olarak katılmıştık ama biz sadece 2 takımımızla yola devam ettik. Çünkü pandemi sebebiyle bütün öğrencilerimizi okula getiremeyecektik ve kapalıydık o sebeple diğer 8 takımımız da aynı şekilde devam edebilirdi. Biz sadece 2 takımımızla şuan yarı finaldeyiz. Finale gitme yolunda çalışıyoruz.

Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor
Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor
Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor
Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel

Türkiye'de 6 bin 221 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 221 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
Erdoğan: 'Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız.'
Erdoğan: "Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Emel Sayın Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Roland Garros Nihat Özdemir Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Robotik kodlamayla geleceğin liderleri yetişiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:15:47. #1.15#

title