Robotik Kodlama Merkezi'nde 2 bin 50 öğrenciye eğitim

12.09.2019 18:10

Kepez Belediyesince hizmete açılan Robotik Kodlama Merkezi'nde bugüne kadar 2 bin 50 öğrenci kodlama eğitimi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esentepe Mahallesi'ndeki Amir Ateş Semt Konağı'nda açılan Robotik Kodlama Merkezi'nde çocuklara, robot, yazılım ve makine tasarımı alanında eğitim veriliyor.

Geçen yıl haziranda hizmete açılan merkezde bugüne kadar 2 bin 50 öğrenciye kodlama eğitimi verildi.

Eğitime katılan birçok öğrenci yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen çeşitli proje ve okul yarışmalarında başarı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocuk ve gençlere yaptıkları yatırımlarla farklı bir ufuk çizmeyi hedeflediklerini belirterek, farklı bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA