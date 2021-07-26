Robotik Kodlama Eğitimi
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Robotik Kodlama Eğitimi

Robotik Kodlama Eğitimi
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Eğitim Başvurusu Şartı Eğitimin hedef kitlesi ilkokul (3. ve 4. sınıflar) ve ortaokul (5., 6., 7. ve 8. sınıflar) öğrencileri olarak belirlenmiştir.

Eğitim Başvurusu Şartı Eğitimin hedef kitlesi ilkokul (3. ve 4. sınıflar) ve ortaokul (5., 6., 7. ve 8. sınıflar) öğrencileri olarak belirlenmiştir. Eğitimin Kişiye Kazandıracakları Eğitime katılacak öğrencilerin robotik kodlama konusunda uygulamalı eğitimlerle hesaplamalı ve algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Başvuru Yöntemi Başvuru için aşağıda belirtilen Başvuru Formunun doldurulması gerekmektedir. Başvurular aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına başvuru ücretinin yatırılmasını takiben yapılabilir. Son Başvuru Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü (mesai bitimine kadar) EĞİTİM GÜN VE SAATLERİ: Eğitim 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplamda 20 saat olarak 09: 30 - 16: 20 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. EĞİTMEN BİLGİLERİ Doç. Dr. Gökhan GÜVEN - MSKÜ Eğitim Fakültesi/ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İLETİŞİM BİLGİLERİ: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Tel: 0252 211 30 58- 211 31 52 Fax: 0252 211 31 57 E-Posta: muyom@mu. edu. tr Web sitesi: muyom. mu. edu. tr Başvuru için tıklayınız .

Kaynak: Habermetre

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