Robotik kodlama atölyesinin açılışı yapıldı

07.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:21

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesinde yapımı tamamlanan "Robotik Kodlama Atölyesi" açıldı.



Erzincan TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde hayırseverlerin destekleri ve okul aile birliğinin katkılarıyla yapımı tamamlanan "Robotik Kodlama Atölyesi" düzenlenen programla açıldı. Programın açılış konuşmasını yapan okul Müdürü Uğur Mutlu, "Açılışını yapmış olduğumuz Kodlama ve Robotik atölyesinde, öğrencilerimizin yazılım ve kodlama yapmalarının dışında robotlar üreterek el becerilerini geliştirecek. Bu kursun sonucunda da öğrencilerimizin atölyemizde üretmiş oldukları robotlarla okul olarak, ulusal ve uluslararası robotik kodlama yarışmalarına katılmayı ve başarılar elde etmeyi hedeflemekteyiz" dedi.



Açılışın ardından atölyeyi gezen protokol üyeleri Robotik Kodlama Atölyesi hakkında bilgiler aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA