Robotik fon uygulaması AkıllıBES hizmete geçti

Yatırım davranışlarını anlayarak en uygun emeklilik fonunun seçilmesini sağlayan robotik fon uygulamasıAkıllıBES'ten Allianz Türkiye'nin bireysel emeklilik müşterileri faydalanabilecek.

Yatırım davranışlarını anlayarak en uygun emeklilik fonunun seçilmesini sağlayan robotik fon uygulaması

AkıllıBES'ten Allianz Türkiye'nin bireysel emeklilik müşterileri faydalanabilecek.

Allianz Türkiye'nin yatırım alışkanlıklarını ve davranışlarını anlayarak müşterilerinin uygun fonları seçmesine yardımcı olduğu AkıllıBES uygulaması Allianz Yaşam ve Emeklilik ve Allianz Hayat ve Emeklilik müşterilerinin kullanımına açıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin aynı zamanda danışmanı olma hedefiyle proje ve uygulamalara imza atan şirket, robotik fon uygulaması sayesinde emeklilik fonu seçme konusunda verdiği destekten müşterilerinin yararlanmasını sağlıyor.

Robotik fon uygulaması AkıllıBES, finansal algoritmasıyla kişilerin yatırım davranışlarını sürekli değerlendiren bir sistem uyguluyor. İhtiyaç olması durumunda yeni fon dağılımı sunan AkıllıBES çok kolay ve hızlı biçimde fon dağılım değişikliklerinin yapılması konusunda sürekli destek veriyor. Allianz müşterileri, her zaman kendileri için çalışarak özel bir yatırım hizmeti sunan AkıllıBES ile herhangi bir ücret ödemeden emeklilik birikimlerine yön verme olanağı buluyor.

AkıllıBES ile müşterilerinin bireysel emeklilik birikimlerine ihtiyaçları doğrultusunda değer kattıklarını belirten Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, "Türkiye'nin robotik fon uygulaması olan AkıllıBES'i müşterilerimizin kullanımına açtık. AkıllıBES ile işlem yapmak çok kolay. Müşterilerimizi karmaşık yapılarla uğraştırmıyor, Allianz Online İşlemler ya da Allianz'ım mobil uygulaması üzerinden basit sorular sorarak yatırım alışkanlıklarını anlıyoruz. Ardından yüzlerce ihtimali değerlendirerek kişiye özel BES fon dağılımını sunuyoruz. Bunu belli aralıklarla tekrarlayarak müşterilerimizin birikimlerine değer katmayı hedefliyoruz. 2021'de AkıllıBES'e üye olan müşterilerimizin artacağını ve bunun önümüzdeki yıllarda sadece iyi bir müşteri deneyimine değil aynı zamanda artan fon değişiklikleri ile getirilere de pozitif katkı sunacağını düşünüyoruz." diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı