Robot Teknolojisinde Devrim Yaşanıyor: Yumuşak Robotlar Geliyor Robot teknolojisinde devrim diyebileceğimiz bazı gelişmeler yaşanıyor. Son dönemlerde büyük çaplı robotlardan küçük akışkan modellere doğru geçmeye başladık ve bu teknolojiyi son derece hızlı ilerliyor.

Robot teknolojisinde devrim diyebileceğimiz bazı gelişmeler yaşanıyor. Son dönemlerde büyük çaplı robotlardan küçük akışkan modellere doğru geçmeye başladık ve bu teknolojiyi son derece hızlı ilerliyor. Bakalım bilim insanları ne tür değişimlere yol açtı.

Büyük robotlarla yapılabilecekler genellikle sınırlıdır. Daha çok kargo ve taşımacılık alanlarında kullanılabilen büyük robotlara karşı, küçük robotlar her zaman için çok daha avantajlı olmuştur. Ancak küçük robotları sıvı iletkenlere ihtiyaç duyması nedeniyle hareketleri pek hızlı değil. Bilim insanları uzun bir süredir robotların hareket kabiliyetleri üzerine çalışıyordu.

Küçük robotların sıvı kabiliyetleri artırılıyor

Bilim insanları tarafından uzun süredir devam ettirilen çalışmalar sonucunda, küçük robotlar için kullanılan sıvı elastik girdilerin sonlara doğru daha hareketli olması sağlandı. Böylece küçük robotlar eskisine göre çok daha hızlı bir şekilde hareket edebiliyor.

Küçük robotların çalışma alanları bir hayli geniş. Özellikle de ulaşılması zor olan alanlara çok rahat bir şekilde geçebilen küçük robotlar cerrahi işlemlerden denizaltı çalışmalarına kadar her yerde kullanılabiliyor. Henüz çalışma alanı olarak keşfedilmemiş bir çok yer bulunuyor.

Çalışmanın baş yazarı ve SEAS'ta Uygulamalı Mekanik Profesörü olan Katia Bertoldi, "Aktüatör, yürüyebilen, zıplayabilen ve yüzebilen yumuşak robotlar elde etmek için tamamen yumuşak bir robotik sisteme entegre edilebilen bir yapı taşı. Aktüatörümüzü bu tasarımlara dahil ederek, robotların keşfedilmemiş manzaralarda güvenle gezinebilmesini sağlayabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Yeni geliştirilen bu teknoloji ile ilgili detaylı anlatımın yer aldığı videoyu aşağıya bıraktık. Videoyu izledikten sonra yorumlarınızı bizlere iletebilirsiniz.