Robot Teknik Direktör Devrimi Başladı!..

İngiltere 7. Lig takımlarından Wingate & Finchley, daha önce görülmemiş bir transfer yaptı. Kulüp, robot teknik adamı kadrosuna kattı. Amaç ise yapay zeka kullanarak en iyi kadroyu oluşturmak. Bilgisayardan gelen sonuçlara göre robot teknik adam, takımın teknik direktörü Dave Norman'a bilgi verecek ve yapay zeka, gerçek hayatın önüne geçerek kadro kuracak...

Ayrıca özel olarak hazırladığı yapay zeka teknik direktörü, takıma konuşma bile yapacak! Programın yapımcısı Alex, yapay zekaya efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson'un sesini verdi. Tabii başka teknik direktörlerin de ismini ekledi. 7. Lig takımı, sanki Alex Ferguson'dan taktikleri alıyormuş gibi maçlara hazırlanacak.

Takımın teknik direktörü Dave Norman ise yeni gelişmelerden dolayı oldukça heyecanlı ve mutlu. Norman, "Bir öğretmen ve teknik direktör olarak bilimi her zaman desteklerim. Bu sistem çok ilginç olacak. Bize yardımcı olacak ve en iyisini ortaya çıkartmamızı sağlayacak. Bu şekilde her maç 3 puan alabiliriz." diyor.

Norman, kutu şeklindeki aletin kendi işini çalmasından da korkmadığını söylüyor ve "Bu sistem futbolu değiştirmeyecek, teknik direktörlerin yerini almayacak. Sadece ilerleyen yıllarda teknik açıdan futbolu geliştirmeye yardımcı olacak." şeklinde konuşuyor. Yapay zeka sisteminin yaratıcılarından Stewart High, "İleri yıllarda bu sistem genç futbolcu yetiştirmek için yardımcı olabilir. Hatta birçok Premier Lig takımı bunu kullanabilir." dedi.

Wingate & Finchley takımı, şu an 7. Lig'de 20. sırada yer alıyor. Bakalım yapay zeka, takımın ne kadar işine yarayacak? Futbolda devrim, İngiltere 7. Ligi'nden mi çıkacak? Bekleyip göreceğiz...