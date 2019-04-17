Robot Tasarlayan Öğrencilerden Başkan Ensari'ye Ziyaret

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Zahide-Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören ve tasarladıkları robotlarla Samsun'daki yarışmaya katılan öğrenciler, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi ziyaret etti.

Çaldıran Kaymakamlığının destekleriyle robot tasarımı yapan ve Samsunda düzenlenen bir yarışmaya 'Mini Sumo' ve 'Hızlı Çizgi İzleyen' kategorilerinde yarışan öğrenciler, ilçeye döner dönmez Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret ettiler. Makamda öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemiz Zahide-Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilişim öğretmenleri ile 7 öğrencimiz, 'Mini Sumo' ve 'Hızlı Çizgi İzleyen' robotik tasarımları ile Samsun'da düzenlenen uluslar arası yarışmalara katılmışlardı. İlçeye döndüklerinde ilk olarak bizleri ziyaret ettiler. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın artık robotik çalışmalar yapabilecek düzeye gelmeleri bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu ilçemizde bir ilktir. İlçe Kaymakamımız Tekin Dundar'ın eğitime verdiği önemin bir göstergesidir. Artık bizim de öğrencilerimiz tasarım yapabilme noktasında bir yerlere gelmişlerdir. Çaldıran Belediyesi olarak ülkemizin ve bizlerin geleceği olan çocuklarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. İlçemizde eğitimdeki çıtanın daha da yukarı seviyelere çıkması için gerekli çalışmaları yaparak, her türlü desteğimizin yanlarında olduğunu bilmelerini sağlayarak daha büyük başarılara imza atmalarına yardımcı olacağız. Yapılan ve yapılacak olan bu tür başarılardan dolayı öğretmen ve öğrencilerimizi tüm kalbimle tebrik ediyorum. Destek bizden başarıyı öğrencilerimizden bekliyoruz" dedi.

Öğrenciler ise, Samsun'da düzenlenen yarışmalar hakkında Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye bilgi verdikten sonra makamdan ayrıldılar. - VAN

Kaynak: İHA